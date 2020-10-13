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Общество

Ветераны противопожарной службы рассказали о некомпетентности руководства МЧС

Ветераны противопожарной службы рассказали о некомпетентности руководства МЧС. На
пресс-конференции они сообщили, что при слиянии Министерства чрезвычайных ситуаций и противопожарной службы на руководящую должность пришли люди из гражданской защиты.

«Они не знают пожарное дело, это ведет к ряду противоправных действий. За невыполнение указов руководство грозится ротацией, увольнением и понижением в должности», — рассказал ветеран МЧС Союзбек Акматов.

По его мнению, из-за некомпетентности руководства материально-техническая база ухудшилась в разы, пожарных превратили в спасателей, водолазов, дезинфекторов, ликвидаторов ЧС.

Союзбек Акматов отметил, что спецтехника применяется не по назначению, дезинфекция с применением хлора, откачивание селевых вод привели к быстрому износу пожарных насосов.

На восстановление сломанной техники руководство министерства не выделяет средства, а собирает среди сотрудников.

Союзбек Акматов

«В условиях пандемии используют для дезинфекции. У нас техника и так в плачевном состоянии, а так еще приходит в негодность. Привлекают наших работников для строительства, очистки речных водоемов. Это не входит в обязанности сотрудников противопожарной службы», — рассказал ветеран МЧС Камчибек Кылычев.

Еще один ветеран МЧС Кубанычбек Дуйшенбиев сказал, что 9 октября умер сотрудник пожарной службы в обсервации «Ганси». «Парня ударило током, и он умер. Хотят выставить так, будто это произошло при исполнении своих служебных обязанностей. Но он служебные обязанности не исполнял, там не было ни пожара, ни ЧС. Их заставляют заниматься тем, чем они не обязаны», — сообщил он.

Как подчеркнули ветераны, к ним поступают сообщения о нарушениях руководства со всех регионов. «Мы сейчас готовим материалы для передачи в следственные органы», — заявил Союзбек Акматов.

Напомним, что несколько дней назад ветераны противопожарной службы требовали отделить их от МЧС.

24.kg
Фото 24.kg. Ветераны МЧС

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169057/
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