Беспорядки в Бишкеке. Курсана Асанова водворили в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Бывшего милицейского чиновника водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Адвокат Икрамидин Айткулов назвал обвинение в организации массовых беспорядков абсурдным.

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. ГКНБ и МВД задержал Алмазбека Атамбаева и его сторонников, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, а также экс-замглавы МВД Курсана Асанова.