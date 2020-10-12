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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Курсана Асанова водворили в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Бывшего милицейского чиновника водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Адвокат Икрамидин Айткулов назвал обвинение в организации массовых беспорядков абсурдным. 

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. ГКНБ и МВД задержал Алмазбека Атамбаева и его сторонников, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, а также экс-замглавы МВД Курсана Асанова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168967/
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