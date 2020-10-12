Беспорядки в Бишкеке. Темирлана Султанбекова заключили под стражу на два месяца

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении активиста Темирлана Султанбекова.

По словам адвоката Чынары Джакупбековой, ее подзащитного водворили в СИЗО-1 до 10 декабря. Такое решение принял судья Туратбек Бекенов.

Она отметила, что Темирлана Султанбекова обвиняют в организации массовых беспорядков. Решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. ГКНБ и МВД задержал Алмазбека Атамбаева и его сторонников, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, а также экс-замглавы МВД Курсана Асанова.