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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Торговые центры Бишкека начали работать по новому графику

Торговые центры в Бишкеке возобновили свою работу по новому графику. Об этом сообщают в администрациях ТЦ.

Уточняется, что 6 октября предприниматели и владельцы бутиков в торговых центрах столицы вывозили свой товар. Они опасались, что мародеры начнут грабить торговые площади.

График работы крупных ТЦ города:

  • ЦУМ «Айчурек» пока работает по будням с 10.00 до 19.00;
  • Dordoi Plaza — с 10.00 до 19.30;
  • Asia Mall — с 10.00 до 20.00;
  • Vefa Center — с 10.00 до 18.00;
  • Bishkek Park — с 10.00 до 19.30;
  • ГУМ «Чынар» — с 10.00 до 19.30;
  • Caravan — с 10.00 до 19.00.

Напомним, что в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168834/
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