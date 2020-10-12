Торговые центры Бишкека начали работать по новому графику

Торговые центры в Бишкеке возобновили свою работу по новому графику. Об этом сообщают в администрациях ТЦ.

Уточняется, что 6 октября предприниматели и владельцы бутиков в торговых центрах столицы вывозили свой товар. Они опасались, что мародеры начнут грабить торговые площади.

График работы крупных ТЦ города:

ЦУМ «Айчурек» пока работает по будням с 10.00 до 19.00;

Dordoi Plaza — с 10.00 до 19.30;

Asia Mall — с 10.00 до 20.00;

Vefa Center — с 10.00 до 18.00;

Bishkek Park — с 10.00 до 19.30;

ГУМ «Чынар» — с 10.00 до 19.30;

Caravan — с 10.00 до 19.00.

Напомним, что в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.