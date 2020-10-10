Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова отпустили

Экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова отпустили. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, отпущен также сын Алмазбека Атамбаева Кадыр. Они проходят по делу свидетелями.

Напомним, что Фарид Ниязов является фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. 6 октября сторонники Алмазбека Атамбаева освободили его из Бишкекского СИЗО-1.

По факту массовых беспорядков 9 октября задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев, а также его водитель Анвар Арматов. Также задержан член политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков.