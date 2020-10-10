22:26
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова отпустили

Экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова отпустили. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, отпущен также сын Алмазбека Атамбаева Кадыр. Они проходят по делу свидетелями.

Напомним, что Фарид Ниязов является фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. 6 октября сторонники Алмазбека Атамбаева освободили его из Бишкекского СИЗО-1.

По факту массовых беспорядков 9 октября задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев, а также его водитель Анвар Арматов. Также задержан член политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168750/
просмотров: 4310
Версия для печати
Материалы по теме
События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Комендантский час в Бишкеке. Как будет работать международный аэропорт «Манас»
Режим ЧП в Бишкеке. Где установят блокпосты
Сыновья Атамбаева доставлены в МВД: проходят свидетелями по уголовному делу
Фарид Ниязов заявил, что оснований для его задержания нет
Фарида Ниязова тоже задержали за организацию массовых беспорядков
Кой-Таш после задержания Атамбаева и Ниязова. Что происходит сейчас
Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша: в резиденции находятся 44 депутата
В Бишкеке к площади Ала-Тоо продолжает стягиваться военная техника
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
10 октября, суббота
21:47
Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова отпустили Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова отпустили
21:41
Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова
21:39
События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 октября: без осадков
20:26
Садыр Жапаров не намерен преследовать своих политических оппонентов