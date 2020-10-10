Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова

В рамках уголовного дела по факту массовых беспорядков в Бишкеке на 48 часов задержан сторонник Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что уведомление о подозрении вручено сегодня.

Адвокат Темирлана Султанбекова Чынара Джакупбекова подтвердила этот факт.

Фото 24.kg. В Бишкеке задержан Темирлан Султанбеков

По факту массовых беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо, возбуждено уголовное дело. ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Сообщалось также о задержании его сыновей. Однако в МВД уточнили, что они были доставлены в качестве свидетелей, допрошены и отпущены.