Комендант Бишкека издал первый приказ. Что нам запрещается

Комендант столицы Алмаз Орозалиев издал первый приказ. Он называется «О мерах по обеспечению чрезвычайного положения на территории города Бишкек».

Документом приказывается расположить комендатуру Бишкека в административном здании мэрии.

Начальник УВД Ленинского района Женишбек Абитов назначен руководителем комендантского участка Ленинского района.

Начальник УВД Октябрьского района Уланбек Султанов назначен руководителем комендантского участка Октябрьского района.

Начальник УВД Первомайского района Акылбек Казакеев назначен руководителем комендантского участка Первомайского района.

Начальник УВД Свердловского района Ашим Тагаев назначен руководителем комендантского участка Свердловского района.

Комендант приказал установить комендантский час на территории Бишкека с 21.00 до 5.00 для всех граждан и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры столицы.

Вводится:

особый режим въезда и выезда граждан и лиц без гражданства на территорию Бишкека;

запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими веществами;

ограничение на продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков с 18.00 до 9.00 ежедневно;

запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий на территории Бишкека;

использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники, если эти средства могут использоваться для нагнетения сложившейся обстановки.

Главному управлению государственной специализированной службы охраны МВД обеспечить усиленную круглосуточную вооруженную охрану мэрии столицы.

Алмаз Орозалиев также приказал вводить особые правила пользования связью на территории Бишкека.

Он ограничивает движение транспортных средств, в том числе иностранных, и разрешил проводить их досмотр.

Приостанавливается деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки.

Приказом регламентирована проверка документов в местах массового скопления граждан, в необходимых случаях при имеющихся данных о наличии у граждан оружия проводить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.

Частные мероприятия, свадьбы, дни рождения и другие торжественные мероприятия будут регулироваться.