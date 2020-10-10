Режим ЧП в Бишкеке. Над столицей заметили вертолет

Над Бишкеком кружит вертолет. Об этом сообщили сразу несколько пользователей социальных сетей.

Отмечается, что впервые его заметили около 10.00 в центре города. Затем вертолет видели и слышали и в остальных частях города. Сообщается, что вертолет предположительно прилетел со стороны Иссык-Атинского района.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение, которое действует до 21 октября. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны рассмотреть указ.

В комендатуре Бишкека пока недоступны для комментариев о том, какие ограничения будут введены в связи с режимом ЧП. Бишкекчане тем временем сообщают, что в разных частях города появилась военная техника и солдаты.