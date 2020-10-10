События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

изменить порядок

Во время вчерашних беспорядков на площади Ала-Тоо пострадали семь человек. Двое — один из лидеров партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев и охранник Темира Сариева — госпитализированы в Нацгоспиталь в отделение нейротравмы. Остальные пять получили амбулаторное лечение. Накануне в городе прошли митинги сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова и бывших президента и премьера Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова. На площади Ала-Тоо между противостоящими силами произошла стычка. В дело пошли камни, бутылки, огнестрельное оружие.

В Бишкеке ограничений на движение общественного транспорта пока не вводили. Сегодня бишкекчане стали жаловаться на сложности с передвижением. С утра на дорогах было мало маршруток. Автобусов и троллейбусов многие и вовсе не могли дождаться. Однако в мэрии заявили, что общественный транспорт работает в штатном режиме.

Над Бишкеком кружит военный вертолет. Впервые его заметили около 10.00 в центре города. Затем вертолет видели и слышали и в остальных частях города.

Жители Бишкека сообщают о скоплении военных и техники в разных частях города. Отмечается, что сегодня на въезде в город со стороны улицы Курманжан Датки заметили солдат и военную технику. На въезде в Бишкек со стороны села Новопокровка Иссык-Атинского района также появились военные и сотрудники милиции, военная техника. Однако пока нет сообщений о том, будут ли устанавливать блокпосты, проверять документы на въезде в город или вводить какие-либо ограничения на передвижения. Накануне президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение, которое действует до 21 октября. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны рассмотреть указ.

За минувшую ночь мародерства и погромов в Бишкеке не зафиксировали. Ночные патрули, состоящие из милиционеров, военнослужащих и народных дружинников, несли службу по предотвращению и пресечению возможных нарушений и преступлений.

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева выступила с обращением к депутатам коалиции большинства, которые ранее поддержали кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Она отметила, что тогда депутаты верили, что Садыр Жапаров станет человеком, который объединит разные политические силы внутри и вне парламента. Но события последних нескольких дней продемонстрировали, что значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны усилятся раскол и разногласия. В беседе с 24.kg она отметила, что пока точно неизвестно, сколько кандидатов на пост главы правительства сегодня рассмотрят депутаты. На должность претендует экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров, которого сторонники освободили из колонии после начала беспорядков 5 октября. Кроме того, вчера представители народного координационного совета выдвинули на должность главы правительства Омурбека Бабанова.