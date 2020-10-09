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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

На марше против ОПГ собралось около 3 тысяч человек

На марше против ОПГ собралось около 3 тысяч человек. Они намерены пойти на площадь Ала-Тоо.

Перед собравшимися выступили активисты, журналисты и некоторые члены политорганизаций.

«Я даю официальное обещание: если будут нарушения и все пойдет по-старому при Бабанове, то я первым выйду против этого», — сказал Тилек Токтогазиев.

Сегодня, напомним, четыре партии — «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» — выдвинули его на пост первого вице-премьер-министра.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митингуют на Старой площади.

Тем временем сторонники Омурбека Бабанова собрались у Театра оперы и балета, бывшего президента Алмазбека Атамбаева — у здания «Форума».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168505/
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