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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки после выборов. Нурлана Мотуева вернули в колонию-поселение

Осужденного активиста Нурлана Мотуева вернули в колонию-поселение. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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Уточняется, что такое решение принято в связи с обстановкой в стране.

«Нурлан Мотуев отбывает наказание в колонии-поселении № 32 в селе Новопавловка. В целях безопасности мы вернули всех осужденных в места заключения. Ранее Нурлан Мотуев находился на свободе по договору, согласно которому он будет работать и приходить отмечаться. Как только ситуация в стране нормализуется, осужденные вновь смогут работать и находиться дома», — сообщили в ГСИН.

Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за выступление на форуме лидеров «Народного парламента». Свердловский районный суд 29 августа 2016-го приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, признав виновным по нескольким статьям УК КР — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды.

2 декабря 2017 года по решению Первомайского районного суда Бишкека за нарушение режима в колонии-поселении № 32, куда изначально определили Нурлана Мотуева, его перевели на усиленный режим в ИК № 27. В 2018-м он вновь был переведен в колонию-поселение. В 2019 вышел на свободу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168352/
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