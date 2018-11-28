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Общество

Нурлана Мотуева опять перевели в колонию-поселение

Активист Нурлан Мотуев вышел из колонии строгого режима № 27, его перевели в колонию-поселение № 32. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, 2 декабря 2017 года по решению Первомайского районного суда за нарушение режима в колонии-поселении № 32, куда изначально определили Нурлана Мотуева, его перевели на усиленный режим в ИК № 27.

В соцсети Нурлан Мотуев рассказал, что отсидел ровно год в условиях закрытой камерной системы. «Жив, здоров, занимался спортом. За год отжался от пола 40 тысяч раз, пробежал 80 километров», — заявил он.

Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за выступление на форуме лидеров «Народного парламента». Свердловский районный суд 29 августа 2016 года приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, признав виновным по нескольким статьям УК КР — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды.
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