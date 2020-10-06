Снести забор вокруг «Белого дома» приказал самопровозглашенный мэр

Демонтировать забор вокруг «Белого дома» поручил временно исполняющий обязанности мэра Бишкека Жоошбек Коеналиев. Об этом говорится в первом его приказе.

Документом вице-мэру Уланбеку Азыгалиеву поручено в однодневный срок организовать и согласовать с госорганами вопрос демонтажа ограждения.

Фото мэрии Бишкека. Приказ о сносе забора

Кроме того, дается указание организовать работу Добровольной народной дружины (ДНД), а главам районов оказывать ей содействие.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. Народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев.

В Бишкеке минувшей ночью произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.