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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров опроверг связь с Камчи Кольбаевым

Садыр Жапаров опроверг связь с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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Политик также опроверг, что депутаты Жогорку Кенеша вчера под давлением рассматривали его кандидатуру на пост премьер-министра.

«Заседание парламента прошло открыто. Там были журналисты. Так что все видели, никакого давления не было», — сказал он.

Отметим, что большинство журналистов не пустили в зал, где проходило заседание. Во время рассмотрения вопроса возле отеля «Достук» проходил митинг. Агрессивно настроенная молодежь требовала впустить их на заседание, бросала камни в окна.

Садыр Жапаров просит у политических сил две недели, чтобы навести порядок. «У меня нет никаких связей с Камчи Кольбаевым», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее он также пытался заверить, что не связан с Райымбеком Матраимовым и семьей Сооронбая Жээнбекова.

Вчера на экстренном заседании парламента в гостинице «Достук» часть депутатов утвердила кандидатуру Садыра Жапарова на должность и. о. премьер-министра.

Сегодня кандидат от «Ата Мекена» Тилек Токтогазиев также заявил, что претендует на эту должность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168137/
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