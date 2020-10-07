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Общество

Райымбек Матраимов — хороший парень. Камчыбек Ташиев раскритиковал СМИ

Лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев раскритиковал СМИ за постоянное упоминание имени бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова вокруг расследования коррупционных схем на таможне и выводе через Кыргызстан более $700 миллионов. Об этом он заявил радио «Азаттык».

Ташиев призвал прекратить очернять Райымбека Матраимова и показывать его монстром на всю страну.

«Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Максимум — он стал замом в таможне, даже министром не работал и депутатом не был. Он обычный, хороший, гибкий парень. Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Если действительно есть факты, правоохранительные органы должны принимать меры. Пока мы не искореним коррупцию, мы не добьемся развития», — заявил Камчыбек Ташиев.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168067/
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