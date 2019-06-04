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Власть

После расследования. Премьер требует ускорить проверку вывода $700 миллионов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, на котором поручил проверить факты, озвученные в журналистском расследовании радио «Азаттык». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По словам председателя Государственной службы финансовой разведки Гуламжана Анарбаева, в 2014 году заключение о выводе денежных средств передано в МВД. В 2016-м его повторно передали в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

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«Заключение, где фигурировали указанные в журналистском расследовании компании, фамилии, суммы выведенных из страны средств, передано в указанные государственные органы. В настоящее время Служба финансовой разведки совместно с Финансовой полицией проводит повторное изучение факта вывода из страны $700 миллионов. Речь идет о рынке «Дордой» и Кара-Суйском рынке, а также о переводах средств в Турцию и страны Европы», — сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил ускорить расследование.

«Нужно не только обеспечить тщательную и объективную проверку, но и своевременно информировать общественность. По итогам проверки гражданам должна быть предоставлена основанная на доказательствах исчерпывающая информация, объективность которой будет неоспоримой», — отметил он.

Напомним, «Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, следы вывода денег привели к семье Матраимовых — один из отправителей крупной суммы из КР Айеркен Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

Вчера стало известно, что еще один брат экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов отстранен от занимаемой должности начальника управления внутренних расследований ГСБЭП.
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