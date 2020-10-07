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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ситуация в Кыргызстане. Второй координационный совет считает себя легитимным

Народный координационный совет является единственной легитимной властью в Кыргызстане. Об этом заявил представитель партии «Ыйман Нуру» Чингиз Макешев.

Согласно решению, которое подписали члены совета, вся государственная власть переходит народному координационному совету. Свою юридическую силу сохраняет Конституция, принятая в июне 2010 года. Полномочия президента, правительства и парламента переходят народному координационному совету.

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«Жогорку Кенеш шестого созыва распускается настоящим решением. Досрочно прекращаются полномочия ЦИК и формируется новый состав. Назначение на должности и выборов происходит решением народного координационного совета», — озвучил решение Чингиз Макешев.

Кроме того, совет предлагает подвергнуть люстрации тех депутатов Жогорку Кенеша, которые баллотировались в седьмой созыв от партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Им хотят запретить занимать любую должность и вновь становиться депутатами в течение 10 лет. Этим же партиям предлагается запретить участвовать в выборах. Предлагается на 10 лет запретить занимать любые должности тем сотрудникам госорганов, «которые способствовали работе режима Сооронбая Жээнбекова».

Вчера другая группа политиков заявила о создании Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в Кыргызстане. Его возглавил Адахан Мадумаров.

Несмотря на то что в стране уже два неких совета, заверяющих о восстановлении правового поля, бардак продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168042/
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