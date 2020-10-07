В Кыргызстане создан еще один координационный совет

В Кыргызстане создан Народный координационный совет. Об этом сегодня сообщил журналистам лидер партии «Чон казат» Максат Мамытканов.

По его словам, в совет также вошли лидеры партий «Ордо» Мирбек Мияров, «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков, член «Реформы» Урмат Джаныбаев и Чингиз Макешев от партии «Ыйман нуру».

Члены совета заявили, что не признают правительство, одобренное накануне на заседании Жогорку Кенеша в отеле «Достук».

«Мы ранее встречались с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. Они тоже подписали заявление о создании Народного координационного совета. Но потом Садыр Жапаров пошел к депутатам Жогорку Кенеша шестого созыва, чтобы они утвердили его кандидатуру. Мы ему сказали, что надо было сначала с нами посоветоваться. Мы не признаем премьерства Садыра Жапарова», — заявил Максат Мамытканов.