В Кыргызстане создан Координационный совет. Его возглавил Адахан Мадумаров

Тринадцать политических партий объединились и создали Координационный совет, который призывает к созданию правительства народного доверия. Об этом сегодня заявил лидер «Бутун Кыргызстана» Адахан Мадумаров.

По его словам, партии подготовили общее заявление. В нем отмечается, что народ Кыргызстана стал свидетелем самых грязных за всю историю независимости выборов депутатов Жогорку Кенеша, которые прошли 4 октября 2020 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков нарушил свои публичные обещания о создании равных условий для всех политических партий.

«Повсеместное применение административного ресурса, массовый подкуп голосов избирателей, физические нападения на представителей партий и в особенности нечестный подсчет результатов закономерно привели к мирным акциям протеста. В течение целого дня Центральная избирательная комиссия цинично играла с будущим Кыргызстана, когда промежуточные результаты ручного подсчета голосов сначала выводили вперед отдельные партии, но затем картина резко менялась», — говорится в заявлении.

Партии уверены, что ЦИК полностью выполняла указания аппарата президента. Так, власть пыталась заполучить более 90 мандатов депутатов парламента, что составляет абсолютное большинство. История Кыргызстана помнит, что это всегда приводило к увеличению единоличной власти президента.

«Столь гнусное и наплевательское отношение властей к волеизъявлению граждан привело к тому, что вчера тысячи неравнодушных граждан, а также сторонников различных политических партий пришли на площадь Ала-Тоо, чтобы выразить свое категорическое несогласие с несправедливыми результатами выборов. Кроме того, откровенно преступное бездействие властей во время первой волны пандемии коронавируса, которое привело к тысячам смертей наших соотечественников, также было причиной столь решительной позиции наших граждан. Люди помнят, как правоохранительные органы преследовали врачей, журналистов, политических оппонентов, бизнесменов. Все эти несправедливые, незаконные и жестокие действия властей по отношению к собственному народу не могли не привести к акциям протеста», — говорится в обращении.

При этом партии по-прежнему заявляют, что из-за провокаций со стороны неизвестных лиц вчера произошли столкновения митингующих с правоохранительными органами. Эти столкновения привели к тому, что высокопоставленные должностные лица фактически утратили свою власть. В результате сейчас образовался политический вакуум.

Вся полнота ответственности за произошедшие события лежит на президенте и правительстве.

«Несмотря на сложившийся кризис, необходимо в кратчайшие сроки восстановить общественно-политическую стабильность в стране и возвращаться в правовое поле. Для этих целей представители политических партий, участвовавших в выборах, приняли на себя всю ответственность за восстановление общественного порядка. Для централизованного руководства этими процессами принято решение образовать Координационный совет, сформированный из лидеров указанных партий. В то же время Координационный совет открыт для присоединения других партий и политических движений», — сообщают политорганизации.

Они попросили все политические силы, гражданское общество, органы местного самоуправления и всех граждан поддержать их усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации и обеспечить непрерывную деятельность органов власти.