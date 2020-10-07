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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутат парламента объяснил, почему нельзя сейчас распускать состав ЦИК

Депутат парламента Дастан Бекешев объяснил 24.kg, почему сейчас нельзя распускать ЦИК.

По его словам, итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша признаны недействительными. По закону следующие должны быть объявлены не позднее, чем через 40 дней. «Но поскольку в стране де-факто нет президента, то назначать дату голосования уполномочен только Центризбирком», — сказал Дастан Бекешев.

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Он добавил, что Жогорку Кенеш сегодня соберется на внеоочередное заседание, но место сбора им объявят позже. Парламент пытался провести экстренное заседание накануне, но не было кворума.

Ранее член Центризбиркома Гульнара Джурабаева говорила, что в ЦИК обсуждали возможный вариант самороспуска.

Вчера 35 депутатов парламента, которые собрались в «Достуке», дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Об этом журналистам сообщил гражданский активист Аманбол Бабакулов.

Садыр Жапаров отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167939/
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