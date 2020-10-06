Беспорядки в Бишкеке. Коллектив отстоял Пятый канал

Коллектив Пятого канала отстоял свои позиции.

Читайте по теме Беспорядки в Бишкеке. Бывший журналист ОТРК решил захватить Пятый канал

Отметим, что сегодня бывший журналист Пятого канала и ОТРК Болот Абдыжапаров пришел с неизвестными и потребовал эфирное время. Позже, со слов сотрудников организации, он заявил, что намерен стать новым генеральным директором ТВ.

После переговоров принято решение, что канал будет работать в прежнем режиме и в том же составе.

Сам Болот Абдыжапаров попросил прощения за то, что утром грубо высказался. «Мне предложили: пойдем, мы тебя назначим. Когда я стал отказываться, меня обвинили в том, что я трус. Я немного грубо высказался, извините меня. Коллектив будет работать в прежнем составе. Единственное, что буду делать я, — отвечать за провизию и безопасность журналистов», — сказал он.

Художественный руководитель канала Руслан Машарипов заявил, что ТВ продолжит выполнять свою основную задачу — освещать события в стране.