19:24
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Коллектив отстоял Пятый канал

Коллектив Пятого канала отстоял свои позиции.

Читайте по теме
Беспорядки в Бишкеке. Бывший журналист ОТРК решил захватить Пятый канал

Отметим, что сегодня бывший журналист Пятого канала и ОТРК Болот Абдыжапаров пришел с неизвестными и потребовал эфирное время. Позже, со слов сотрудников организации, он заявил, что намерен стать новым генеральным директором ТВ.

После переговоров принято решение, что канал будет работать в прежнем режиме и в том же составе.

Сам Болот Абдыжапаров попросил прощения за то, что утром грубо высказался. «Мне предложили: пойдем, мы тебя назначим. Когда я стал отказываться, меня обвинили в том, что я трус. Я немного грубо высказался, извините меня. Коллектив будет работать в прежнем составе. Единственное, что буду делать я, — отвечать за провизию и безопасность журналистов», — сказал он.

Художественный руководитель канала Руслан Машарипов заявил, что ТВ продолжит выполнять свою основную задачу — освещать события в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167933/
просмотров: 2124
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Бывший журналист ОТРК решил захватить Пятый канал
«Пятый канал» больше не парламентский. Президент подписал закон
«Пятый канал» лишился статуса парламентского телевидения. Решение депутатов
«Пятый канал» опять просит миллионы. Депутаты парламента возмущены
Депутаты отказались лишать «Пятый канал» статуса парламентского
У Пятого канала долг в 80 миллионов сомов, но продавать его не хотят
Лишение Пятого канала статуса парламентского телевидения. Депутаты поддерживают
Депутат предлагает лишить Пятый канал статуса парламентского телевидения
В ближайшее время «Пятый канал» будет показывать фильмы и передачи в записи
Заявление об увольнении гендиректора Пятого канала еще не рассмотрено
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
19:18
Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милиционерами Курсан Асанов провел инструктаж с дружинниками и милици...
19:11
Беспорядки в Бишкеке. Неизвестные напали на офис ОАО «Кыргызалтын»
19:06
Снести нельзя оставить. Митингующие решают, что делать с забором «Белого дома»
19:03
Одичали? Местные жители привязали к дереву председателя села и участкового
18:46
Беспорядки в Бишкеке. Коллектив отстоял Пятый канал