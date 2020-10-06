Чтобы не допустить мародерства: Темир Сариев зовет на помощь волонтеров

«Мы не можем допустить разграбления в Бишкеке объектов, госучреждений, частной собственности. Мы не имеем права позволить этого», — заявил 24.kg экс-премьер-министр Темир Сариев.

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Он призывает неравнодушных бишкекчан и волонтеров помочь Координационному совету сохранить спокойствие и безопасность в столице.

«Призываю всех неравнодушных, активистов, волонтеров, горожан помочь нам сформировать отряды дружинников. Дружинники будут охранять Бишкек ночью. Отряды будут формироваться при акимиатах всех четырех районов города», — сказал Темир Сариев.

По его словам, можно приходить в райадминистрации и заявлять о своем желании, координаторы будут составлять списки дружинников и определять квадраты города, где им придется нести дежурство.