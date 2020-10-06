14:36
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Чтобы не допустить мародерства: Темир Сариев зовет на помощь волонтеров

«Мы не можем допустить разграбления в Бишкеке объектов, госучреждений, частной собственности. Мы не имеем права позволить этого», — заявил 24.kg экс-премьер-министр Темир Сариев.

Читайте по теме
Мародерство в Бишкеке. Из кабинета кафедры фармакологии КРСУ украли технику

Он призывает неравнодушных бишкекчан и волонтеров помочь Координационному совету сохранить спокойствие и безопасность в столице.

«Призываю всех неравнодушных, активистов, волонтеров, горожан помочь нам сформировать отряды дружинников. Дружинники будут охранять Бишкек ночью. Отряды будут формироваться при акимиатах всех четырех районов города», — сказал Темир Сариев.

По его словам, можно приходить в райадминистрации и заявлять о своем желании, координаторы будут составлять списки дружинников и определять квадраты города, где им придется нести дежурство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167868/
просмотров: 1172
Версия для печати
Материалы по теме
Создан Координационный совет для восстановления правового поля (состав)
Лидеры некоторых партий хотят создать координационный совет
Темир Сариев призывает срочно создать правительство народного доверия
COVID-19 объявил нас мужем и женой. История волонтеров
Волонтеры призывают кыргызстанцев выйти на республиканский субботник
Экс-премьер отправился в велопробег вокруг Иссык-Куля: дистанция 440 километров
В мечетях Чуйской области на жума намазах дежурят волонтеры-контролеры
Выборы-2020. Темир Сариев отказался баллотироваться в депутаты седьмого созыва
Когда волонтер становится родственником. О нелегких буднях добровольцев
Позитивный материал. Медикам города Ош передали полтонны малинового варенья
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
14:32
Беспорядки в Бишкеке. Кабинет министра здравоохранения освободили и опечатали Беспорядки в Бишкеке. Кабинет министра здравоохранения...
14:31
Адахан Мадумаров призывает сесть за стол переговоров, но не назвал имен
14:29
Алмамбет Шыкмаматов: Никто меня генпрокурором не назначал
14:24
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
14:20
Беспорядки в Бишкеке. Депутаты горкенеша собираются на внеочередную сессию