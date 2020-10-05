Разгон митинга в Бишкеке. Сообщается о ранении Жанара Акаева

Разгон митинга продолжается. В штабе партии «Ата Мекен» сообщают о ранении депутата Жанара Акаева.

По некоторым данным, он получил ранение в ногу резиновой пулей. Милиция теснит протестующих. Площадь Ала-Тоо очищена. Участники акции бегут вверх по улице Киевской.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Сообщается, что на митинге присутствуют около 5 тысяч человек.