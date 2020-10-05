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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Число участников митинга против итогов голосования увеличилось

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо проходит митинг партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

На акцию протеста вышли «Социал-демократы Кыргызстана», «Чон казат», «Реформа», «Мекенчил» и «Мекен Ынтымагы».

К 12.30 на площади собралось около 500 недовольных итогами голосования.

По данным представителя «Чон казата» Сыймыка Жапыкеева, на акцию протеста должны прийти еще много поддерживающих эти партии сторонников.

По словам Темирбека Асанбекова, лидеры нескольких оппозиционных партий подписали соглашение. Он призвал не поддаваться на провокации и сохранять порядок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167564/
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