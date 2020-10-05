Выборы-2020. Акция протеста в Бишкеке: митингующие подрались с неизвестными

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг оппозиционных партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

К митингующим социал-демократам и членам «Мекенчила» присоединилась партия «Чон казат».

Затем к участникам акции протеста подошли несколько неизвестных мужчин, которые заявили, что митинг не должен проходить возле памятника героям апрельской революции. Это вызвало недовольство у сторонников инициаторов митинга. Последовала словесная перепалка.

Затем произошла драка между митингующими и неизвестными мужчинами.

Участники акции покинули территорию у памятника и двинулись на площадь Ала-Тоо.