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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября

Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыть свои двери для учащихся 2-6-х классов с завтрашнего дня. Об этом сегодня 24.kg сообщил главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев.

«В связи с ростом заболеваемости мы добро не даем пока. В сутки по городу регистрируется 22-25 новых случаев коронавируса. В регионах в классах можно обеспечить дистанцию среди учащихся, а в столичных школах по 40-45 детей в классах, поэтому мы решили перестраховаться», — сказал он.

Когда учеба станет возможной в реальном режиме, Кубан Кундашев не ответил, сославшись на предупреждение Минздрава о второй волне заболеваемости COVID-19.

Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников 1-х классов, все остальные учатся дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167549/
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