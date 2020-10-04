Выборы-2020. Партия «Ата Мекен» не признает итоги голосования

В штабе партии «Ата Мекен» заявили 24.kg, что итоги парламентских выборов, завершившихся в республике сегодня, не признают.
Уточняется, что политическая организация социалистов намерена создать оппозиционный блок с другими партиями, не прошедшими в Жогорку Кенеш седьмого созыва.
Ранее о бессрочной акции протеста заявила партия «Социал-демократы Кыргызстана», также не признающая итогов выборов.
В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 5 политических партий из 16, участвовавших в выборах.
Пока итоги голосования выглядят так:
- «Биримдик» — 24 процента;
- «Мекеним Кыргызстан» — 24 процента;
- «Кыргызстан» — 9 процентов;
- «Бутун Кыргызстан» — 7 процентов;
- «Мекенчил» — 7 процентов.