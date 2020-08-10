Тендер на инсулин не объявлен. Родители детей с диабетом беспокоятся

В Республиканском эндокринологическом центре есть запасы инсулина только до октября. Об этом 24.kg сообщила директор ОО «Детство без диабета» Нурхан Жумабаева.

По ее словам, в октябре инсулин закончится, а тендер до сих пор не объявлен. «После объявления тендера победившая компания подает заявку на завод, где в течение 120 дней готовят инсулин. На доставку потребуется еще 1,5 месяца», — пояснила она.

«Ежегодно мы боремся за то, чтобы тендер объявляли вовремя, но вопрос не решается. Нам приходится биться за инсулин. Это не обычные таблетки, которые всегда есть в аптеках и на складах. Инсулин изготавливается для каждой страны только под заказ. Детям нельзя использовать дженерики: это может привести к еще большим осложнениям», — сказала Нурхан Жумабаева.

В Республиканском эндокринологическом центре отметили, что в настоящее время проблем с инсулином для детей нет.

«Однако по закону о сахарном диабете в департаменте лекарственного обеспечения должен быть шестимесячный запас. Его нет. Проблема и с инсулином для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, которых по приказу Минздрава мы должны обеспечивать аналогами. Из-за нехватки средств для них аналоги не закупили», — признали в центре.

По данным на 2019 год, в Кыргызстане зарегистрировано 922 пациента в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом I и II типов. В том числе 631 ребенок — с диабетом I типа, нуждающийся в постоянных инъекциях инсулина.