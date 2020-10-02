В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границах. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, есть подозрения, что прибывающие в Кыргызстан граждане могут быть инфицированы коронавирусом. «Поэтому санитарные требования на контрольно-пропускных пунктах усилили. У прибывающих проверяют температуру тела. Кроме того, у них должна быть справка об отрицательном результате анализа на COVID-19. Если ее нет, можно сделать тест прямо в пункте пропуска», — отметил он.

Нурболот Усенбаев отметил, что за сутки на КПП «Достук» на кыргызско-казахской границе экспресс-анализ прошел 131 человек. «У девяти оказался положительный результат, теперь они должны сдать ПЦР-тест», — сказал он.