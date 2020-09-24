19:58
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Общество

В городе Ош открыли еще один детсад на 120 мест с системой онлайн-наблюдения

В городе Оше в микрорайоне «Юго-Восток» открылся детский сад на 120 мест, где родители могут наблюдать за своими детьми из дома через камеры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов пообещал, что подобные детские сады откроют в каждом районе города.

«Наша главная цель — создать условия и сосредоточиться на будущем поколении. Вчера в микрорайоне «Амир-Темур» открылся детский сад на 100 мест. Сегодня мы открываем подобное учреждение на 120 мест в микрорайоне «Юго-Восток». Строится также детсад в микрорайонах «Ак-Тилек», «Южный» и в поселке Арек», — проинформировал градоначальник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166266/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
В преддверии второй волны COVID-19 в городе Ош открыли новый спортзал для детей
В городе Ош открыли новый сад. Родители смогут наблюдать за детьми онлайн
В городе Ош несколько водителей устроили дрифт на центральной площади
В городе Ош заложили капсулу в строительство дома на ипотечной основе
В Оше мэрия устанавливает мусорные контейнеры на месте стихийных свалок
Премьер-министр рассказал, когда начнут работать детские сады
В городе Ош несколько человек жестоко избили мужчину
В городе Ош закрыли два компьютерных клуба за нарушение санитарных норм
В Ошской области на берегу реки Гульча обнаружено тело 62-летнего мужчины
В Узгене построят детский сад на 75 мест
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой
Бизнес
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
24 сентября, четверг
19:52
В Караколе усилили дезинфекционные работы на двух рынках В Караколе усилили дезинфекционные работы на двух рынка...
19:37
В городе Ош открыли еще один детсад на 120 мест с системой онлайн-наблюдения
19:16
Дистанционное образование. В Кыргызстане подготовили видеоуроки для учителей
19:01
Цифра дня. 25 тысяч 664 брака зарегистрировано с начала года
18:50
Суд смог наконец-то получить скандальный Проект детальной планировки Бишкека