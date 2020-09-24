В городе Ош открыли еще один детсад на 120 мест с системой онлайн-наблюдения

В городе Оше в микрорайоне «Юго-Восток» открылся детский сад на 120 мест, где родители могут наблюдать за своими детьми из дома через камеры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов пообещал, что подобные детские сады откроют в каждом районе города.

«Наша главная цель — создать условия и сосредоточиться на будущем поколении. Вчера в микрорайоне «Амир-Темур» открылся детский сад на 100 мест. Сегодня мы открываем подобное учреждение на 120 мест в микрорайоне «Юго-Восток». Строится также детсад в микрорайонах «Ак-Тилек», «Южный» и в поселке Арек», — проинформировал градоначальник.