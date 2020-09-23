В городе Ош открыли новый сад. Родители смогут наблюдать за детьми онлайн

В микрорайоне «Амир-Темур» открыли новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По ее данным, градоначальник Таалайбек Сарыбашов сказал на церемонии открытия, что в южной столице будут строиться как минимум три детских сада в год, чтобы создать благоприятные условия для будущего детей.

«Детский сад «Ак-Кеме» оборудован интерактивной доской, а у родителей есть возможность наблюдать за своими детьми из дома через камеры», — отметил он.

Мэр Оша добавил, что в настоящее время ведется строительство пяти детских садов, которое планируется завершить до конца года.