COVID-19. Кто и как может въехать в Кыргызстан или выехать из страны

Кыргызстан открыл границы для въезда иностранцев. Но не для всех. В международном аэропорту «Манас» 24.kg напомнили перечень государств, чьи граждане могут въехать в КР. В него вошли следующие 32 страны:

Россия;

Грузия;

Азербайджан;

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Туркменистан;

Бельгия;

Австрия;

Великобритания;

Германия;

Ирландия;

Исландия;

Италия;

Латвия;

Литва;

Лихтенштейн;

Люксембург;

Португалия;

Турция;

Швейцария;

Швеция;

Катар;

ОАЭ;

КНР;

Малайзия;

Южная Корея;

Пакистан;

Словения;

Кувейт;

Япония;

Узбекистан.

При этом на руках у въезжающих должны быть результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до вылета.

Выехать же граждане Кыргызстана пока могут только в пять стран — Россию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно действующему порядку, всем улетающим из республики кыргызстанцам также необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до отбытия. Такие требования не выдвигает только Турция.

Отметим, что в Российскую Федерацию, Узбекистан и ОАЭ может вылететь любой желающий. Но для въезжающих в Казахстан по-прежнему действуют ограничения. Попасть туда, согласно ранее утвержденному алгоритму, могут те граждане Кыргызстана, у кого в соседнем государстве проживают родители, либо супруг/супруга — граждане РК. Разрешено также приезжать на похороны и лечение. Однако при прохождении границы нужно предъявить медицинскую карту и направление в клинику Казахстана.