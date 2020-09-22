COVID-19. Кто и как может въехать в Кыргызстан или выехать из страны

Кыргызстан открыл границы для въезда иностранцев. Но не для всех. В международном аэропорту «Манас» 24.kg напомнили перечень государств, чьи граждане могут въехать в КР. В него вошли следующие 32 страны:
- Россия;
- Грузия;
- Азербайджан;
- Армения;
- Беларусь;
- Казахстан;
- Туркменистан;
- Бельгия;
- Австрия;
- Великобритания;
- Германия;
- Ирландия;
- Исландия;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Лихтенштейн;
- Люксембург;
- Португалия;
- Турция;
- Швейцария;
- Швеция;
- Катар;
- ОАЭ;
- КНР;
- Малайзия;
- Южная Корея;
- Пакистан;
- Словения;
- Кувейт;
- Япония;
- Узбекистан.
При этом на руках у въезжающих должны быть результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до вылета.
Выехать же граждане Кыргызстана пока могут только в пять стран — Россию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно действующему порядку, всем улетающим из республики кыргызстанцам также необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до отбытия. Такие требования не выдвигает только Турция.
Отметим, что в Российскую Федерацию, Узбекистан и ОАЭ может вылететь любой желающий. Но для въезжающих в Казахстан по-прежнему действуют ограничения. Попасть туда, согласно ранее утвержденному алгоритму, могут те граждане Кыргызстана, у кого в соседнем государстве проживают родители, либо супруг/супруга — граждане РК. Разрешено также приезжать на похороны и лечение. Однако при прохождении границы нужно предъявить медицинскую карту и направление в клинику Казахстана.