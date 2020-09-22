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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Кто и как может въехать в Кыргызстан или выехать из страны

Кыргызстан открыл границы для въезда иностранцев. Но не для всех. В международном аэропорту «Манас» 24.kg напомнили перечень государств, чьи граждане могут въехать в КР. В него вошли следующие 32 страны:

  • Россия;
  • Грузия;
  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Казахстан;
  • Туркменистан;
  • Бельгия;
  • Австрия;
  • Великобритания;
  • Германия;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург;
  • Португалия;
  • Турция;
  • Швейцария;
  • Швеция;
  • Катар;
  • ОАЭ;
  • КНР;
  • Малайзия;
  • Южная Корея;
  • Пакистан;
  • Словения;
  • Кувейт;
  • Япония;
  • Узбекистан.

При этом на руках у въезжающих должны быть результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до вылета.

Выехать же граждане Кыргызстана пока могут только в пять стран — Россию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно действующему порядку, всем улетающим из республики кыргызстанцам также необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до отбытия. Такие требования не выдвигает только Турция.

Отметим, что в Российскую Федерацию, Узбекистан и ОАЭ может вылететь любой желающий. Но для въезжающих в Казахстан по-прежнему действуют ограничения. Попасть туда, согласно ранее утвержденному алгоритму, могут те граждане Кыргызстана, у кого в соседнем государстве проживают родители, либо супруг/супруга — граждане РК. Разрешено также приезжать на похороны и лечение. Однако при прохождении границы нужно предъявить медицинскую карту и направление в клинику Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165916/
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