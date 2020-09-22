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Общество

Возобновление рейсов: Бишкек вошел в топ-10 самых популярных авианаправлений

Правительство России ранее сообщило, что сняты ограничения на въезд граждан Кыргызстана в РФ.

С 21 сентября возобновилось авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Кыргызстаном (Бишкек) и Беларусью (Минск). Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру проинформировал, сколько стоят билеты по этим направлениям и как изменились цены по сравнению с прошлым годом.

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В первые дни после объявления о возобновлении авиасообщения с этими странами стоимость билетов в Беларусь выросла примерно в четыре раза, в отличие от среднего уровня за последний месяц, в Казахстан — в три раза, в Кыргызстан — в 1,5 раза.

По данным продаж Туту.ру, пока в топ-5 по популярности из представленных направлений на осень 2020-го входит только Бишкек.

Средний чек туда-обратно на билеты в этот город составляет 25 тысяч 867 рублей, это на 12 процентов больше, чем год назад. Что касается Казахстана, то путешественники предпочитают летать не в Нур-Султан, а в Алматы, это направление входит в топ-30 популярных зарубежных маршрутов на осень. Средний чек составляет 14 тысяч 527 рублей, по сравнению с 2019 годом он снизился на 26 процентов. Тем не менее продажи в Нур-Султан есть, средний чек по оформленным билетам пока на 39 процентов выше, чем год назад.

Топ-10 популярных зарубежных авианаправлений на осень (вылеты с 21 сентября по 30 ноября) сформировали Анталья (Турция), Стамбул (Турция), Кишинев (Молдова), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан), Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Тель-Авив (Израиль), Аланья (Турция) и Минск (Беларусь).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165904/
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