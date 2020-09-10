Возобновляются авиарейсы с Казахстаном: когда и кому можно полететь

С 17 сентября возобновляется авиасообщение с Казахстаном. Об этом 24.kg сообщили в Госагентстве гражданской авиации.

По данным ведомства, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. В свою очередь в ГПС КР пояснили, что пока официальной информации нет.

Уточняется, открыты также пять пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе.

Но, согласно ранее утвержденному алгоритму, въезжать в РК могут те граждане Кыргызстана, у кого в соседнем государстве проживают родители, либо супруг/супруга — граждане Казахстана, разрешено также приезжать на похороны и на лечение. Однако при прохождении границы нужно предъявить медицинскую карту и направление в клинику РК.

При необходимости пограничники могут позвонить в указанную больницу за подтверждением: действительно ли человека пригласили на обследование или другие медицинские процедуры.

В ГПС и Госагентстве гражданской авиации отмечают, что алгоритм может быть изменен и ограничения сняты. Зависит от достигнутых договоренностей.

Напомним, перелеты были прекращены в марте из-за пандемии коронавируса.