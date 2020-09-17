Первый градсовет Бишкека 2020 года не состоялся. Не было кворума

В Бишкеке должен был пройти градостроительный совет. Однако выяснилось, что на заседании не хватает членов с правом голоса для кворума.

Первый вице-мэр Уланбек Азыгалиев отметил, что это первый градсовет в 2020 году.

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«Совместно с Госстроем был выпущен приказ, которым в состав совета включили представителей союзов архитекторов и строителей, городских структур, депутатов БГК — у них право совещательного голоса», — сказал он.

Уланбек Азыгалиев подчеркнул, что включение в состав специалистов строителей, архитекторов позволит более тщательно изучать все вопросы.

«И, возможно, через год город будет красивым, все будет строиться в соответствии с градостроительной документацией», — добавил он.

Председатель Союза архитекторов Алымбек Абдраимов предложил отложить заседание градсовета, потому что нет кворума. Провести его после выборов депутатов Жогорку Кенеша.

На градсовет были вынесены проекты застройки четырех районов столицы. Первый — ограниченный рекой Аламедин, улицами Осмонкула, Жумабека, Суюмбаева, Школьной и Тургенева. Второй — застройка микрорайона «Джал» в районе, ограниченном улицами Ахунбаева, Тыналиева, Садырбаева и Масалиева. Третий — застройка территории, ограниченной проспектом Чуй, руслом реки Аламедин, улицами Туголбая Ата, Ибраимова, Московской и Суюмбаева. Кроме того, разработан проект развития квартала, ограниченного улицами Киевской, Токтогула, Раззакова и бульваром Эркиндик.

Отметим, что в БГА указывают: проекты разработаны в соответствии с Проектом детальной планировки.

Напомним, что ранее столичная прокуратура выявила недостатки и несоответствия в ПДП центральной части города.

Проект детальной планировки Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.