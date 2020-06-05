Состав градостроительных советов будет утверждать Госстрой. Депутаты БГК против

Состав градостроительных советов будет утверждать Госстрой. Об этом на заседании постоянной комисии БГК по муниципальной собственности сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

По его словам, в январе 2020 года подписано постановление правительства, согласно которому архитектурно-градостроительные советы будут формироваться при территориальных подразделениях Госстроя. Ведомство будет утверждать их состав.

«Градсовет в столице работает на основе положения Бишкекского городского кенеша от 2009 года. Сейчас получается, что документ БГК противоречит нормативно-правовому акту, имеющему более высокую юридическую силу. Директор Госстроя обратился в адрес спикера БГК об отмене положения», — отметил чиновник.

Депутат Гульнара Молдобаева поинтересовалась, будут ли в составе нового совета представители городских властей.

«Это несправедливо, неправильно, что вопросы будут рассматриваться и приниматься без участия муниципалитета. Я считаю, что и депутаты горкенеша там должны быть. Мы должны интересы народа доводить до архитекторов и градостроителей. Очень часто видим, когда застройка идет вне интересов города. Получается, что кто-то на вашем огороде что-то планирует без вашего участия. Но кто-то же должен сказать: нас это не устраивает», — возмутилась она.

Уланбек Азыгалиев отметил, что тоже считает это неправильным.

«Мы дали предложение, чтобы градсовет возглавлял либо мэр, либо вице-мэр», — сказал он.