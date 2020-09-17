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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за нарушений санитарных норм в Баткене закрывают общепиты

В Баткенской области заведения общественного питания закрылись после нескольких предупреждений. Об этом сообщает республиканский штаб. 

По его данным, в регионе продолжаются рейдовые мероприятия. Проверки проводят представители местных властей, а также центра санэпиднадзора и ветеринарных служб. Происпектировали общественный транспорт, пункты питания и мясопереработки на соблюдение санитарных требований.

По итогам рейдов составлено 14 протоколов, наложены штрафы на сумму 50 тысяч сомов. 

 Напомним, что за сутки в Кыргызстане выявили еще 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165491/
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