Из-за нарушений санитарных норм в Баткене закрывают общепиты

В Баткенской области заведения общественного питания закрылись после нескольких предупреждений. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в регионе продолжаются рейдовые мероприятия. Проверки проводят представители местных властей, а также центра санэпиднадзора и ветеринарных служб. Происпектировали общественный транспорт, пункты питания и мясопереработки на соблюдение санитарных требований.

По итогам рейдов составлено 14 протоколов, наложены штрафы на сумму 50 тысяч сомов.

Напомним, что за сутки в Кыргызстане выявили еще 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.