В Кыргызстане выявили еще 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 7 человек, в Оше — 4, Чуйской области — 8, Ошской — 22, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 15, Нарынской — 1.

Всего в стране зарегистрировали 45 тысяч 153 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.