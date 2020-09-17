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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Бишкеке продолжается массовый подвоз избирателей по форме № 2

В участковых избирательных комиссиях, расположенных на территории Бишкека, продолжается массовая регистрация избирателей по форме № 2. Эту информацию 24.kg на условиях анонимности подтвердили в столичной территориальной избирательной комиссии.

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Согласно данным ТИК, только за 14 дней на четырех участках Бишкека зарегистрировали приехавших из сел 1 тысячу 637 человек.

К примеру, в УИК № 1103 если 1 сентября не было ни одного желающего изменить избирательный адрес по форме № 2, то со 2 сентября таковых с каждым днем становилось все больше и больше.

Активность наблюдалась 12 сентября, когда УИК № 1103 зарегистрировал вновь прибывших 80 человек. Всего на этом участке за две недели зарегистрировали по форме № 2 536 избирателей.

В УИК № 1104 за 14 дней сентября зарегистрировали 328 человек. Наибольшее число вновь прибывших зафиксировано 9 и 10 сентября — по форме № 2 изменили избирательный адрес по 51 человеку.

В УИК № 1121 зарегистрировались 404 человека. Из них 94 только 9 сентября.

А в УИК № 1122 — 369 избирателей.

Стоит отметить, что ранее на участке № 1121 пытались зарегистрировать более 800 (!) человек из числа следственно-арестованных, подследственных и обвиняемых, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1. В УИК отказались от комментариев, но подтвердили, что наблюдается аномально большое количество желающих зарегистрироваться по форме № 2. Среди таковых оказалось 80 сотрудников следственного изолятора — это больше половины от всего кадрового состава СИЗО-1.

Ни ЦИК, ни ТИК не прокомментировали эти данные.

Сегодня на участке № 1104 журналист 24.kg наблюдал, как привезли очередную группу людей. После того как появились сотрудники милиции, группа людей из буса разбежалась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165475/
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