Выборы-2020. ГСИН очень просит выдать биометрику более чем 800 обвиняемым

Руководство Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) направило в ГРС письмо с просьбой оказать содействие в получении биометрических данных подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1. Об этом свидетельствует письмо за подписью полковника внутренней службы К.Калмаматова, имеющееся в распоряжении редакции 24.kg.

В ГСИН не скрывают, что намерены привлечь в процесс голосования в день проведения парламентских выборов 4 октября более 800 человек из числа арестованных и содержащихся под стражей в следственном изоляторе.

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«В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша просим вас оказать содействие...», — говорится в официальном письме.

Как сообщили редакции в ведомстве на условиях анонимности, в Государственной регистрационной службе должны провести срочную проверку наличия биометрических данных у граждан из этого списка. Если у арестованных нет биометрики, то в ГСИН не исключают, что будут вновь обращаться в ГРС для обеспечения выездной группы специалистов, которые проведут необходимые процедуры.

Стало известно, что сотрудников пенитенциарной системы тоже привлекают для обеспечения голосов одной из партий-участниц. По данным редакции, из 146 работников Бишкекского СИЗО-1 80 человек зарегистрировались на избирательном участке № 1121 по форме № 2.

Руководство ГСИН и ГРС пока недоступно для комментариев.

В приемной УИК № 1121 подтвердили, что в рамках предстоящей выборной кампании действительно наблюдается аномально большое число избирателей, якобы желающих поменять участок и голосовать на другом, регистрируясь по форме № 2. Однако от других комментариев здесь отказались.