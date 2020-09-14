12:44
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ГСИН очень просит выдать биометрику более чем 800 обвиняемым

Руководство Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) направило в ГРС письмо с просьбой оказать содействие в получении биометрических данных подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1. Об этом свидетельствует письмо за подписью полковника внутренней службы К.Калмаматова, имеющееся в распоряжении редакции 24.kg.

В ГСИН не скрывают, что намерены привлечь в процесс голосования в день проведения парламентских выборов 4 октября более 800 человек из числа арестованных и содержащихся под стражей в следственном изоляторе.

24.kg
Фото 24.kg

«В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша просим вас оказать содействие...», — говорится в официальном письме.

Как сообщили редакции в ведомстве на условиях анонимности, в Государственной регистрационной службе должны провести срочную проверку наличия биометрических данных у граждан из этого списка. Если у арестованных нет биометрики, то в ГСИН не исключают, что будут вновь обращаться в ГРС для обеспечения выездной группы специалистов, которые проведут необходимые процедуры.

Стало известно, что сотрудников пенитенциарной системы тоже привлекают для обеспечения голосов одной из партий-участниц. По данным редакции, из 146 работников Бишкекского СИЗО-1 80 человек зарегистрировались на избирательном участке № 1121 по форме № 2.

Руководство ГСИН и ГРС пока недоступно для комментариев.

В приемной УИК № 1121 подтвердили, что в рамках предстоящей выборной кампании действительно наблюдается аномально большое число избирателей, якобы желающих поменять участок и голосовать на другом, регистрируясь по форме № 2. Однако от других комментариев здесь отказались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165023/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Разбой в Канте. Сына главы Госантимонополии арестовали на два месяца
Выборы-2020. ЦИК напоминает: концерты и спортивные мероприятия запрещены
Выборы-2020. Прокуратура начала проверку публикаций в СМИ и соцсетях о подкупах
Выборы-2020. Силовики хотят в парламент: кто от какой партии баллотируется
Выборы-2020. В Центризбирком поступило 33 сообщения по нарушениям
Выборы-2020. Проводится следствие по факту массового подвоза избирателей
Выборы-2020. Генпрокуратура зарегистрировала 22 материала о нарушениях
Выборы-2020. Ненавистничество: кыргызстанцы так и не научились дискутировать
Выборы-2020. Обвиняемые, беглянка, сыновья. Кто еще в списке «Социал-демократов»
Популярные новости
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Как различать симптомы простуды, гриппа и&nbsp;коронавируса. Рекомендации Минздрава Как различать симптомы простуды, гриппа и коронавируса. Рекомендации Минздрава
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
Возобновляются авиарейсы с&nbsp;Казахстаном: когда и&nbsp;кому можно полететь Возобновляются авиарейсы с Казахстаном: когда и кому можно полететь
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
14 сентября, понедельник
12:36
Мэрия сдала через электронный аукцион 14 помещений Мэрия сдала через электронный аукцион 14 помещений
12:34
Выборы-2020. Число избирателей за рубежом составляет 20 тысяч человек
12:07
Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
12:03
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
12:00
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России