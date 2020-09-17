В Кыргызстане начали вакцинировать население от гриппа. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Она напомнила, что в Минздрав уже поступило 119 тысяч 663 дозы противогриппозной вакцины, которые распространены по всем регионам страны.

«Вчера, 16 сентября, началась вакцинация жителей в Чуйской области и Бишкеке», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что прививку можно получить в центрах семейной медицины, для оперативного проведения вакцинации будут формироваться мобильные бригады.

«По рекомендации ВОЗ в первую очередь вакцинации подлежат лица старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, дети школ-интернатов, домов ребенка, медработники. Необходимо отметить, что охват вакцинацией групп риска составит 13 процентов. На платной основе прививку можно будет получить в частных медцентрах», — отметила она.