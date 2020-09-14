В Алайском районе уничтожают уникальные петроглифы ради добычи угля

В Алайском районе уничтожают петроглифы ради добычи угля. Об этом на своей странице Facebook сообщил фотограф из Турции Зафер Динжер.

«Одно из красивейших мест Алайского района в опасности! Новый угольный карьер здесь запущен 2-3 дня назад. Многие из уникальных резных камней вокруг озера разрушены угольной дорогой. Мы опасаемся, что, если технология продолжит работать, мы потеряем это удивительное место через неделю», — написал Зафер Динжер.

По мнению фотографа, Кок-Коль, расположенный на пастбищах Калдырама, Боз-бей и Ак-Бай, где проживают жители сел Мурдаш и Кара-Кур, вскоре тоже может исчезнуть.