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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Правозащитники призывают депутатов отказаться от заработной платы

Представители правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» требуют, чтобы депутаты Жогорку Кенеша отказались от зарплаты за сентябрь.

По их словам, в постановлении, которое приняли нардепы 3 сентября, не говорится о предоставлении самим себе очередных каникул. Речь идет о работе с избирателями в период с 4 сентября по 2 октября 2020 года со ссылкой на статью 151 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

«Но при этом все депутаты, кто является кандидатом, по факту занимаются агитацией за свои новые партии. Особое внимание обращает на себя то, что из бюджетных средств на расходы Жогорку Кенеша на сентабрь 2020 года, согласно утвержденной смете, выделено 54 миллиона 242 тысячи сомов, или $685 тысяч. Считаем, что агитационная кампания действующих депутатов не должна осуществляться за счет финансовых средств наших налогоплательщиков, а проводиться за счет избирательных фондов их новых партий», — подчеркнули правозащитники.

Депутаты Жогорку Кенеша должны отказаться от своих заработных плат за сентябрь 2020 года и вернуть деньги в бюджет Кыргызстана, считают правозащитники.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164818/
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