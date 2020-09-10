Разбой в Канте. Глава Госантимонополии прокомментировал арест сына

Потерпевший по делу о разбойном нападении не имеет претензий к подозреваемому. Об этом 24.kg заявил отец задержанного Аброра Сабирова Шухрат Сабиров.

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По его словам, последние два года Аброр Сабиров работал в строительной компании. Поскольку фирма из-за пандемии несколько месяцев не функционировала, молодой человек решил заняться бизнесом — он привозил из-за рубежа автозапчасти и автомобили.

«На это дело ему деньги давал я, но большую часть он заимствовал у своих друзей. Последние две машины Финпол поставил на штрафстоянку до выяснения вопроса уплаты таможенных платежей. Мой сын сказал, что все документы в порядке и вопрос решается. Финпол направил запрос по своим каналам. Последние два месяца эти два авто находились на стоянке. Получается, что мой сын пошел на безрассудный поступок. Я сам не был в курсе этих событий и узнал о причастности Аброра только вчера ночью», — сказал Шухрат Сабиров.

Глава Госантимонопольного агентства подтвердил, что его сын находится в ИВС. Однако, по его словам, потерпевший мужчина не имеет претензий к Аброру Сабирову.

«Со слов охранника стоянки, его не били, но заклеили скотчем рот, руки и ноги, попросили молчать. В лицо он никого не видел, претензий не имеет к моему сыну и его товарищам», — добавил Шухрат Сабиров.

Напомним, в Иссык-Атинском районе со стоянки угнали две автомашины, незаконно ввезенные в страну. Ранее Финпол задержал грузовой трал, где находилось два праворульных минивена.