Медикам начали выплачивать компенсации. Больше всего денег перечислят Бишкеку

Фонд обязательного медицинского страхования начал выплачивать компенсации медицинским работникам за август 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Общая сумма выплат составила 269 миллионов 200 тысяч сомов для 15 тысяч 785 медиков. Больше всего средств будет выделено Бишкеку (63 миллиона 374,2 тысячи сомов), Ошской (62 миллиона 550,7 тысячи), Джалал-Абадской (37 миллионов 272,9 тысячи), Чуйской (29 миллионов 874,5 тысячи) и Иссык-Кульской (29 миллионов 710,9 тысячи) областям.

Значительно меньше выделено средств на компенсации медработникам Баткенской (19 миллионов 686,7 тысячи сомов), Нарынской (15 миллионов 605,1 тысячи) и Таласской (10 миллионов 814,4 тысячи) областям.

Напомним, что правительство дополнительно выделило из республиканского бюджета 640 миллионов сомов до конца этого года на компенсационные выплаты медикам, которые были задействованы в борьбе с COVID-19.