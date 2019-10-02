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Общество

Поборы в школах. Минобразования издало очередной приказ об их запрете

Министр образования и науки Кыргызстана Каныбек Исаков подписал приказ «О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики». Фотографию документа опубликовали в социальной сети Facebook.

В приказе отмечено, что начальники управлений образования Бишкека и Оша, заведующие районными и городскими отделами образования должны обеспечить неукоснительное исполнение Закона «Об образовании» в части доступности образования.

Кроме того, они должны провести разъяснительную работу с руководителями и педагогами о недопустимости незаконных сборов с родителей для общественных фондов и других некоммерческих организаций и запретить им собирать деньги, в том числе для фондов.

Запрета собирать деньги попечительским советам или общественным фондам в документе нет.

Сегодня у «Белого дома» прошла акция протеста родителей, которые недовольны школьными поборами. Одно из их требований — полностью запретить в школах сбор денег вне зависимости от того, кто этим занимается.
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