Маски и дистанция. Как проходит учебный день первоклассников Бишкека

Вчера в Кыргызстане начался новый учебный год. Первоклассники учатся в традиционном режиме, остальные — дистанционно.
Для детей установлены строгие правила, в Минобразования подчеркивают, что гигиена и санитарная безопасность являются общей ответственностью и касаются как учителей, так и учащихся и их родителей.
Журналист 24.kg побывал в одной из столичных школ и посмотрел, как проходит учебный день первоклассников.
Учителя встречают детей в 7.50. В течение 30 минут их заводят через пропускной пункт во двор учебного заведения.
На входе у первоклассников проверяют температуру медсестра и врач.
Родителей в школу не пускают, они наблюдают за построением из-за забора.
Школа-гимназия № 13 в этом году приняла 240 первоклассников, их распределили по шести классам. Дети учатся в две смены, вторая начинается в 11.20.
После окончания уроков преподаватели снова строят учеников во дворе школы и по одному выводят через пропускной пункт, где первоклассников встречают родители.