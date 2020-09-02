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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Маски и дистанция. Как проходит учебный день первоклассников Бишкека

Вчера в Кыргызстане начался новый учебный год. Первоклассники учатся в традиционном режиме, остальные — дистанционно. 

Для детей установлены строгие правила, в Минобразования подчеркивают, что гигиена и санитарная безопасность являются общей ответственностью и касаются как учителей, так и учащихся и их родителей.

Журналист 24.kg побывал в одной из столичных школ и посмотрел, как проходит учебный день первоклассников.

Учителя встречают детей в 7.50. В течение 30 минут их заводят через пропускной пункт во двор учебного заведения.

На входе у первоклассников проверяют температуру медсестра и врач.

Детей строят во дворе школы с физической дистанцией в 1,5 метра. Ребята уже запомнили своих учителей и знают, к кому подходить. В одной группе по 20 учеников.

Родителей в школу не пускают, они наблюдают за построением из-за забора.

В 8.20 начинаются уроки. Детей рассаживают в шахматном порядке — за одной партой сидит один ученик. Пока в расписании три урока в день, на следующей неделе добавятся еще два. Уроки идут по 20 минут, между занятиями 15-минутные перемены.

После первого уроки детей отводят в столовую на завтрак. 

24.kg
Фото 24.kg. В столовой готовят завтрак для первоклассников

Школа-гимназия № 13 в этом году приняла 240 первоклассников, их распределили по шести классам. Дети учатся в две смены, вторая начинается в 11.20.

После окончания уроков преподаватели снова строят учеников во дворе школы и по одному выводят через пропускной пункт, где первоклассников встречают родители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163765/
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