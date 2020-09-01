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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке первый звонок прозвенел для более 19 тысяч первоклассников

В столичных школах для первоклассников прошел День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, COVID-19 внес свои коррективы — торжественной линейки не было. Вице-мэр столицы по социальной политике Виктория Мозгачева, руководитель аппарата столичной мэрии Адилет Малдыбаев и акимы районов встретили первоклашек и сопровождали их в классы.

Первый урок прошел на тему: «Мой любимый Кыргызстан», для детей проведена экскурсия по школе.

«Для безопасности детей и педагогов в школе строго соблюдаются санитарные правила: дезинфекция помещений, наличие тепловизоров, хлорированных ковриков при входе в школу, гигиенических и антисептических средств. Ранее учителя начальных классов прошли ПЦР-тесты», — отметили в мэрии.

Сегодня в Кыргызстане начался новый учебный год. Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163686/
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