О соблюдении правил гигиены в школах напомнили школьникам в Минобразования

Министерство образования и науки КР подготовило видеоинструкцию о правилах поведения для первоклассников, обучающихся в традиционном режиме.

В ведомстве отметили, что гигиена и санитарная безопасность являются общей ответственностью и касаются как учителей, так и учащихся и их родителей.

В ролике отмечается, какие условия должны быть созданы в учебных заведениях для первоклассников.

Сегодня, 1 сентября, в Кыргызстане начался новый учебный год. В школах ждут только первоклассников, остальные продолжат обучение дистанционно.