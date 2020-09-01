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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

О соблюдении правил гигиены в школах напомнили школьникам в Минобразования

Министерство образования и науки КР подготовило видеоинструкцию о правилах поведения для первоклассников, обучающихся в традиционном режиме.

В ведомстве отметили, что гигиена и санитарная безопасность являются общей ответственностью и касаются как учителей, так и учащихся и их родителей.

В ролике отмечается, какие условия должны быть созданы в учебных заведениях для первоклассников.

Сегодня, 1 сентября, в Кыргызстане начался новый учебный год. В школах ждут только первоклассников, остальные продолжат обучение дистанционно.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163709/
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