Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия

Попытка Министерства образования обновить учебники для 5-х и 6-х классов закончилась огромным скандалом и возбуждением уголовных дел. В книгах находили массу ошибок, возникли претензии и к изложению материала. Ведомство, чтобы избежать повторения ошибок, разработало новое положение об издании учебников. Всю ответственность по нему будут нести издательства. Стоит ли школьникам ожидать новых пособий в учебном году, редакция 24.kg выяснила в Министерстве образования и одном из издательств.

Пока по старым правилам

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова отметила, что новое положение уже утверждено. Но пока действует старое.

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«Сейчас работаем над созданием центра «Окуу китеп» («Учебник»), который будет заниматься всеми видами экспертизы. После его появления уже перейдем на новый формат работы», — отметила она.

Надеемся, что в течение июля этот вопрос решится и новая структура начнет работать.

Наша задача, чтобы в учебниках не было никаких ошибок: ни содержательных, ни методических, ни дидактических, ни стилистических, ни грамматических, ни фактических. Надира Джусупбекова

«Поэтому пришли к мнению, что должен быть один центр, который будет работать с издательствами, авторами, экспертами, доводить тематический план, потребности системы образования в учебниках. В качестве экспертов будут привлекаться специалисты по предметам», — отметила она.

Но времени на раскачку мало. Через два месяца начнется новый учебный год и школам потребуются пособия.

Морально устарели

В ведомстве отмечают, что постоянно проводят мониторинг качества учебников, какие из учебников еще соответствуют предметно-образовательным стандартам и их можно какое-то время использовать и тиражировать, а какие уже устарели и необходимо разрабатывать новые. «По ним мы объявляем конкурс на создание. К сожалению, иногда нет автора или разработанный учебник не получает положительные заключения, тогда снова объявляем конкурс. Этот процесс не всегда проходит как запланировано», — добавила замминистра.

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В Минобразования одной из проблем развития отечественного учебного книгоиздания называют отсутствие авторов, особенно в естественно-математическом цикле, хороших экспертов.

И вот над их взращиванием тоже будет работать новый центр. А пока же ведомство рассматривает возможность адаптации учебников других стран. «Главное, чтобы у детей были хорошие книги, пока вырастим собственных авторов», — подытожила Надира Джусупбекова.

Замминистра добавляет, что издательствам не стоит просто ждать, когда заработает новый порядок, а продолжать заниматься разработкой учебников. «На создание хорошего, качественного пособия уходит не один месяц», — добавила она.

Логичная линейка

Издательства тоже ждут создания нового центра, чтобы уже работать по новым правилам. Хотя, как отмечают, разработку новых учебников и пособий не прекращали.

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«Карантин, к сожалению, внес коррективы во все сферы жизни — в нашем случае были замедлены издательские процессы, появились сложности с коммуникациями. Поэтому выпуск новых изданий планируется к концу августа, некоторые новинки увидят свет в сентябре, возможно даже в начале октября. За учебный год подготовили ряд абсолютно новых учебников, несколько наименований рабочих тетрадей. Закончена адаптация учебников и рабочих тетрадей по математике авторского коллектива М.И.Моро. Сейчас мы можем предложить школам законченную предметную линию с 1-го по 4-й класс, в том числе на кыргызском языке», — отметили в издательстве «Аркус».

В компании добавляют, что разработкой и выпуском учебников занимаются на собственный страх и риск.

При выборе же, для какого класса и по какому предмету писать учебник, книгоиздатели стараются придерживаться принципа преемственности. Анализируют, какие учебники пользуются спросом, имеют хорошие отзывы и готовят продолжение.

В издательстве добавляют, что наиболее логичным выглядит создание линии учебников с 1-го по 4-й, или с 5-го по 9-й классы, написанных единым авторским коллективом с сохранением общих для всех классов методических подходов к изучению предмета и последовательным содержанием.