Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия

Попытка Министерства образования обновить учебники для 5-х и 6-х классов закончилась огромным скандалом и возбуждением уголовных дел. В книгах находили массу ошибок, возникли претензии и к изложению материала. Ведомство, чтобы избежать повторения ошибок, разработало новое положение об издании учебников. Всю ответственность по нему будут нести издательства. Стоит ли школьникам ожидать новых пособий в учебном году, редакция 24.kg выяснила в Министерстве образования и одном из издательств.
Пока по старым правилам
Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова отметила, что новое положение уже утверждено. Но пока действует старое.
«Сейчас работаем над созданием центра «Окуу китеп» («Учебник»), который будет заниматься всеми видами экспертизы. После его появления уже перейдем на новый формат работы», — отметила она.
Надеемся, что в течение июля этот вопрос решится и новая структура начнет работать.
Наша задача, чтобы в учебниках не было никаких ошибок: ни содержательных, ни методических, ни дидактических, ни стилистических, ни грамматических, ни фактических.Надира Джусупбекова
«Поэтому пришли к мнению, что должен быть один центр, который будет работать с издательствами, авторами, экспертами, доводить тематический план, потребности системы образования в учебниках. В качестве экспертов будут привлекаться специалисты по предметам», — отметила она.
Но времени на раскачку мало. Через два месяца начнется новый учебный год и школам потребуются пособия.
Морально устарели
В ведомстве отмечают, что постоянно проводят мониторинг качества учебников, какие из учебников еще соответствуют предметно-образовательным стандартам и их можно какое-то время использовать и тиражировать, а какие уже устарели и необходимо разрабатывать новые. «По ним мы объявляем конкурс на создание. К сожалению, иногда нет автора или разработанный учебник не получает положительные заключения, тогда снова объявляем конкурс. Этот процесс не всегда проходит как запланировано», — добавила замминистра.
И вот над их взращиванием тоже будет работать новый центр. А пока же ведомство рассматривает возможность адаптации учебников других стран. «Главное, чтобы у детей были хорошие книги, пока вырастим собственных авторов», — подытожила Надира Джусупбекова.
Замминистра добавляет, что издательствам не стоит просто ждать, когда заработает новый порядок, а продолжать заниматься разработкой учебников. «На создание хорошего, качественного пособия уходит не один месяц», — добавила она.
Логичная линейка
Издательства тоже ждут создания нового центра, чтобы уже работать по новым правилам. Хотя, как отмечают, разработку новых учебников и пособий не прекращали.
«Карантин, к сожалению, внес коррективы во все сферы жизни — в нашем случае были замедлены издательские процессы, появились сложности с коммуникациями. Поэтому выпуск новых изданий планируется к концу августа, некоторые новинки увидят свет в сентябре, возможно даже в начале октября. За учебный год подготовили ряд абсолютно новых учебников, несколько наименований рабочих тетрадей. Закончена адаптация учебников и рабочих тетрадей по математике авторского коллектива М.И.Моро. Сейчас мы можем предложить школам законченную предметную линию с 1-го по 4-й класс, в том числе на кыргызском языке», — отметили в издательстве «Аркус».
В компании добавляют, что разработкой и выпуском учебников занимаются на собственный страх и риск.
При выборе же, для какого класса и по какому предмету писать учебник, книгоиздатели стараются придерживаться принципа преемственности. Анализируют, какие учебники пользуются спросом, имеют хорошие отзывы и готовят продолжение.
В издательстве добавляют, что наиболее логичным выглядит создание линии учебников с 1-го по 4-й, или с 5-го по 9-й классы, написанных единым авторским коллективом с сохранением общих для всех классов методических подходов к изучению предмета и последовательным содержанием.